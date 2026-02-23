https://ria.ru/20260223/kosmos-2076146440.html
Российский экипаж МКС поздравил всех военных с Днем защитника Отечества
Российский экипаж МКС поздравил всех военных с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Российский экипаж МКС поздравил всех военных с Днем защитника Отечества
Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех российских... РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, запись их обращения
опубликовал "Роскосмос".
"Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Российской Федерации! Мы, космонавты "Роскосмоса
" Сергей Кудь-Сверчков
, Сергей Микаев
и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!", - сказал Кудь-Сверчков.
По его словам, сегодня космонавты чествуют людей, связавших свою жизнь с военным служением Родине и вставших на защиту рубежей и национальных интересов России
.
"Выражаем вам нашу искреннюю благодарность за героизм, мужество и верность долгу!", - подчеркнул Кудь-Сверчков.
Микаев же отметил, что благодаря неустанному труду военнослужащих граждане России могут спокойно жить и работать, зная, что они под надежной защитой российских военных.
"Профессионализм, сила духа и самоотверженность всегда отличали наших воинов. И сегодня вы вновь демонстрируете на службе свои лучшие профессиональные и человеческие качества", - добавил он.
Федяев, в свою очередь, подчеркнул, что люди, выбравшие военную службу, доказали, что слова "Родина" и "Честь" для них не пустой звук.
"Ведь благородство и преданность делу российских солдат, прапорщиков и офицеров служат примером для многих поколений. Мы поздравляем всех, кто носил и носит военную форму, с праздником. Желаем всегда возвращаться домой с победой, крепкого здоровья и успехов вам - нашим героям", - сказал космонавт.