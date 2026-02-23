Российский экипаж МКС поздравил всех военных с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, запись их Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, запись их обращения опубликовал "Роскосмос".

По его словам, сегодня космонавты чествуют людей, связавших свою жизнь с военным служением Родине и вставших на защиту рубежей и национальных интересов России

"Выражаем вам нашу искреннюю благодарность за героизм, мужество и верность долгу!", - подчеркнул Кудь-Сверчков.

Микаев же отметил, что благодаря неустанному труду военнослужащих граждане России могут спокойно жить и работать, зная, что они под надежной защитой российских военных.

"Профессионализм, сила духа и самоотверженность всегда отличали наших воинов. И сегодня вы вновь демонстрируете на службе свои лучшие профессиональные и человеческие качества", - добавил он.

Федяев, в свою очередь, подчеркнул, что люди, выбравшие военную службу, доказали, что слова "Родина" и "Честь" для них не пустой звук.