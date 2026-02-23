Рейтинг@Mail.ru
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
07:00 23.02.2026
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, провела в прифронтовом госпитале российской группировки войск "Днепр" агитбригада Херсонского отделения... РИА Новости, 23.02.2026
Россия, Херсонская область , Владимир Высоцкий (автор песен), День защитника Отечества
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, провела в прифронтовом госпитале российской группировки войск "Днепр" агитбригада Херсонского отделения Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и Херсонской областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
"Активисты Комитета семей воинов Отечества совместно с Херсонской областной филармонией приехали в военный госпиталь, чтобы выразить благодарность ребятам, которые проходят здесь оздоровление, и поздравить их с наступающим праздником. От всех жителей Херсонской области и от всей России мы хотели сказать им спасибо за то, что жители Херсонской области чувствуют себя за ними, как за каменной стеной", - сказала РИА Новости руководитель Херсонского отделения КСВО Ольга Симанова.
Активисты и волонтеры общественного движения КСВО организовали выступление певцов, артистов и музыкантов Херсонской областной филармонии в военном госпитале, а также вручили военнослужащим и медикам памятные подарки: теплые свитера, мёд, фрукты и детские письма со всей России. Коллектив Херсонской областной филармонии исполнил для собравшихся композиции из советских кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне, а также песни авторства Владимира Высоцкого.
"В сложное для страны, для нашей России время вы не спрятались, не стали скрываться, а многие из вас (пошли - ред.) добровольцами, кто-то по мобилизации, и по сей день (вы - ред.) выполняете свой воинский долг", - обратился к бойцам замполит одного из подразделений 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Искра".
