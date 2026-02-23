https://ria.ru/20260223/kontsert-2076167005.html
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, провела в прифронтовом госпитале российской группировки войск "Днепр" агитбригада Херсонского отделения... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:00:00+03:00
2026-02-23T07:00:00+03:00
2026-02-23T07:00:00+03:00
россия
херсонская область
владимир высоцкий (автор песен)
день защитника отечества
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839230351_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_9a2747997e50a4e489fbda057e7a85fb.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260223/putin-2076144851.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839230351_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_75f8d435dc57d125c4ba9842593f55a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир высоцкий (автор песен), день защитника отечества, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Высоцкий (автор песен), День защитника Отечества, Общество
В прифронтовом госпитале "Днепра" прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Агитбригада КСВО и Херсонской филармонии провела концерт в госпитале "Днепра"
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, провела в прифронтовом госпитале российской группировки войск "Днепр" агитбригада Херсонского отделения Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и Херсонской областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
"Активисты Комитета семей воинов Отечества совместно с Херсонской областной филармонией приехали в военный госпиталь, чтобы выразить благодарность ребятам, которые проходят здесь оздоровление, и поздравить их с наступающим праздником. От всех жителей Херсонской области
и от всей России
мы хотели сказать им спасибо за то, что жители Херсонской области чувствуют себя за ними, как за каменной стеной", - сказала РИА Новости руководитель Херсонского отделения КСВО Ольга Симанова.
Активисты и волонтеры общественного движения КСВО организовали выступление певцов, артистов и музыкантов Херсонской областной филармонии в военном госпитале, а также вручили военнослужащим и медикам памятные подарки: теплые свитера, мёд, фрукты и детские письма со всей России. Коллектив Херсонской областной филармонии исполнил для собравшихся композиции из советских кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне, а также песни авторства Владимира Высоцкого
.
"В сложное для страны, для нашей России время вы не спрятались, не стали скрываться, а многие из вас (пошли - ред.) добровольцами, кто-то по мобилизации, и по сей день (вы - ред.) выполняете свой воинский долг", - обратился к бойцам замполит одного из подразделений 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Искра".