00:45 23.02.2026 (обновлено: 02:02 23.02.2026)
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 23.02.2026
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником
12 февраля, 07:10
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
