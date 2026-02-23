https://ria.ru/20260223/kndr-2076148157.html
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:45:00+03:00
2026-02-23T00:45:00+03:00
2026-02-23T02:02:00+03:00
