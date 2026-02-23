МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Обвинения в том, что Китай "полностью поощряет" конфликт на Украине, озвученные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.