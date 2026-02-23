Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kitay-2076245596.html
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2026
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине
Обвинения в том, что Китай "полностью поощряет" конфликт на Украине, озвученные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, заявил в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:54:00+03:00
2026-02-23T17:54:00+03:00
в мире
китай
украина
сша
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
https://ria.ru/20260223/kitaj-2076164442.html
китай
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, сша, владимир путин, нато
В мире, Китай, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине

Цзянь: слова США о поощрении Китаем конфликта на Украине безосновательны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Обвинения в том, что Китай "полностью поощряет" конфликт на Украине, озвученные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь ответил на просьбу прокомментировать заявление Уитакера на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Китай может положить конец украинскому конфликту всего одним телефонным звонком российскому лидеру Владимиру Путину, а также прекратить закупку российской нефти и газа. Уитакер также заявил, что конфликт на Украине полностью поддерживается Китаем.
"Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Мы всегда стояли на стороне мира и диалога, продвигая политическое урегулирование кризиса", - заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что объективная и беспристрастная позиция Китая широко признана международным сообществом.
"Так называемые обвинения в "полном поощрении войны" совершенно безосновательны", - подчеркнул дипломат.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Китае раскритиковали односторонние пошлины США
Вчера, 05:50
 
В миреКитайУкраинаСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала