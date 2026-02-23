https://ria.ru/20260223/kitay-2076245596.html
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2026
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине
Обвинения в том, что Китай "полностью поощряет" конфликт на Украине, озвученные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, заявил в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:54:00+03:00
2026-02-23T17:54:00+03:00
2026-02-23T17:54:00+03:00
в мире
китай
украина
сша
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
https://ria.ru/20260223/kitaj-2076164442.html
китай
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, сша, владимир путин, нато
В мире, Китай, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
МИД Китая опроверг слова США о поощрении Пекином конфликта на Украине
Цзянь: слова США о поощрении Китаем конфликта на Украине безосновательны
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Обвинения в том, что Китай "полностью поощряет" конфликт на Украине, озвученные постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером, совершенно безосновательны, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь ответил на просьбу прокомментировать заявление Уитакера на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Китай
может положить конец украинскому конфликту всего одним телефонным звонком российскому лидеру Владимиру Путину
, а также прекратить закупку российской нефти и газа. Уитакер также заявил, что конфликт на Украине
полностью поддерживается Китаем.
"Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Мы всегда стояли на стороне мира и диалога, продвигая политическое урегулирование кризиса", - заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР
.
Он подчеркнул, что объективная и беспристрастная позиция Китая широко признана международным сообществом.
"Так называемые обвинения в "полном поощрении войны" совершенно безосновательны", - подчеркнул дипломат.