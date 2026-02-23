https://ria.ru/20260223/kitay-2076173074.html
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай - РИА Новости, 23.02.2026
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай
Российские туристы во время поездок в Китай должны строго соблюдать местное законодательство и уважать обычаи, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в... РИА Новости, 23.02.2026
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай
Генконсул Линник призвал россиян соблюдать местные законы при поездках в Китай