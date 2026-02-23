Рейтинг@Mail.ru
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kitay-2076173074.html
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай - РИА Новости, 23.02.2026
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай
Российские туристы во время поездок в Китай должны строго соблюдать местное законодательство и уважать обычаи, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:34:00+03:00
2026-02-23T08:34:00+03:00
китай
россия
харбин
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
https://ria.ru/20260220/lovushka-2075646793.html
китай
россия
харбин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, харбин, туризм
Китай, Россия, Харбин, Туризм
Генконсул в Харбине дал совет россиянам, собирающимся в Китай

Генконсул Линник призвал россиян соблюдать местные законы при поездках в Китай

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме
Флаг Китая на доме - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Российские туристы во время поездок в Китай должны строго соблюдать местное законодательство и уважать обычаи, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
"Конечно, как и везде, необходимо строго соблюдать местные законы и обычаи", - сказал дипломат, отвечая на просьбу дать совет российским путешественникам, собирающимся посетить Китай.
В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября 2026 года.
Гуанчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Генконсул рассказал о "ловушке" для российских туристов в Китае
20 февраля, 03:33
 
КитайРоссияХарбинТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала