Кофейня на отвесной скале стала трендом в китайских соцсетях

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Кофейня на отвесной скале в китайской провинции Фуцзянь, предлагающая посетителям спуститься в полном снаряжении и выпить кофе, сидя на узкой доске с видом на море, стала одним из трендов в китайских соцсетях в период каникул по случаю Китайского Нового года.

Китайские интернет-пользователи делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями о том, как за 398 юаней (4,4 тысячи рублей) любители кофе могут получить необычный опыт. В стоимость входит непосредственно кофе, страховка, оборудование и сопровождение инструктора, который одновременно выполняет работу гида, официанта и фотографа. Ограничений по времени пока нет, и можно сколько угодно времени сидеть на узкой доске, закрепленной на отвесной скале на высоте примерно в 60 метров.

Китае очень развит внутренний туризм и конкуренция среди заведений общепита, гостиниц, развлекательных комплексов и турагентств крайне высокая, поэтому владельцы предприятий, связанных с туризмом, стараются придумать и предоставить клиентам что-то уникальное. При этом туристам лучше успеть посетить набирающее популярность место до того, как оно станет трендом и рекомендацией в соцсетях и гидах, так как после придется много времени провести в очереди или толпе, и впечатления будут уже несколько другими.

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступил в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начался год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в 2026 году продлятся с 15 по 23 февраля.