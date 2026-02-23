Рейтинг@Mail.ru
Кофейня на отвесной скале стала трендом в китайских соцсетях - РИА Новости, 23.02.2026
Туризм
 
07:23 23.02.2026 (обновлено: 12:16 23.02.2026)
Кофейня на отвесной скале стала трендом в китайских соцсетях
Кофейня на отвесной скале стала трендом в китайских соцсетях
Кофейня на отвесной скале в китайской провинции Фуцзянь, предлагающая посетителям спуститься в полном снаряжении и выпить кофе, сидя на узкой доске с видом на...
туризм
китай
фуцзянь
в мире
туризм
китай
фуцзянь
китай, фуцзянь, в мире, туризм
Туризм, Китай, Фуцзянь, В мире, Туризм
Кофейня на отвесной скале стала трендом в китайских соцсетях

Кафе на отвесной скале стало трендом в китайских соцсетях в новогодние каникулы

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Кофейня на отвесной скале в китайской провинции Фуцзянь, предлагающая посетителям спуститься в полном снаряжении и выпить кофе, сидя на узкой доске с видом на море, стала одним из трендов в китайских соцсетях в период каникул по случаю Китайского Нового года.
Китайские интернет-пользователи делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями о том, как за 398 юаней (4,4 тысячи рублей) любители кофе могут получить необычный опыт. В стоимость входит непосредственно кофе, страховка, оборудование и сопровождение инструктора, который одновременно выполняет работу гида, официанта и фотографа. Ограничений по времени пока нет, и можно сколько угодно времени сидеть на узкой доске, закрепленной на отвесной скале на высоте примерно в 60 метров.
Танцы робольвов и храмовые ярмарки проходят в Пекине в честь начала года Огненной Лошади - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Пекине традиционный танец льва исполнили робо-собаки
17 февраля, 08:00
В Китае очень развит внутренний туризм и конкуренция среди заведений общепита, гостиниц, развлекательных комплексов и турагентств крайне высокая, поэтому владельцы предприятий, связанных с туризмом, стараются придумать и предоставить клиентам что-то уникальное. При этом туристам лучше успеть посетить набирающее популярность место до того, как оно станет трендом и рекомендацией в соцсетях и гидах, так как после придется много времени провести в очереди или толпе, и впечатления будут уже несколько другими.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступил в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начался год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в 2026 году продлятся с 15 по 23 февраля.
Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. "Чуньюнь" начинается за две недели до Нового года и длится 40 дней. Миллионы китайцев возвращаются из городов, в которых они работают, в родные места, чтобы провести праздники в кругу семьи. В 2026 году "чуньюнь" начался 2 февраля и закончится 13 марта.
Девушка в национальном костюме на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сокровища Пекина: что надо смотреть и покупать в столице Китая
27 ноября 2025, 02:01
 
Туризм Китай Фуцзянь В мире Туризм
 
 
