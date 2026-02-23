В Китае рассказали о туристах из России после введения безвизового режима

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Китаем не привело к существенному росту числа происшествий с российскими туристами, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.

« "В целом какого-либо значительного роста статистики происшествий с участием наших граждан не произошло", - сказал дипломат.

Линник отметил, что после введения безвизового режима стало несколько больше обращений в связи с утратой документов, удостоверяющих личность.

« "В этой связи хотел бы призвать соотечественников внимательно относиться к обеспечению сохранности своих документов", - сказал он.

По словам дипломата, известно о случаях использования гражданами РФ своих загранпаспортов в качестве залога, например, в гостиницах в Китае

« "Это категорически недопустимо и, как показывает опыт, может приводить к весьма неприятным ситуациям", - добавил генконсул.