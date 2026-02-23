Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали о туристах из России после введения безвизового режима
07:21 23.02.2026
В Китае рассказали о туристах из России после введения безвизового режима
В Китае рассказали о туристах из России после введения безвизового режима

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Китаем не привело к существенному росту числа происшествий с российскими туристами, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
"В целом какого-либо значительного роста статистики происшествий с участием наших граждан не произошло", - сказал дипломат.
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
22 февраля, 09:29
Линник отметил, что после введения безвизового режима стало несколько больше обращений в связи с утратой документов, удостоверяющих личность.
"В этой связи хотел бы призвать соотечественников внимательно относиться к обеспечению сохранности своих документов", - сказал он.
В Китае уточнили условия безвизового режима для россиян
14 сентября 2025, 05:33
По словам дипломата, известно о случаях использования гражданами РФ своих загранпаспортов в качестве залога, например, в гостиницах в Китае.
"Это категорически недопустимо и, как показывает опыт, может приводить к весьма неприятным ситуациям", - добавил генконсул.
В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября 2026 года.
В Харбине открыли прямое авиасообщение с российскими регионами
22 февраля, 16:04
 
