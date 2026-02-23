Рейтинг@Mail.ru
Генконсул уверен в росте числа китайских туристов в России - РИА Новости, 23.02.2026
Туризм
 
03:09 23.02.2026
Генконсул уверен в росте числа китайских туристов в России
Генконсул уверен в росте числа китайских туристов в России
Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник в интервью РИА Новости выразил уверенность в росте числа китайских туристов в РФ в 2026 году.
россия, китай, харбин, туризм
Туризм, Россия, Китай, Харбин, Туризм
Генконсул уверен в росте числа китайских туристов в России

Генконсул Линник уверен в росте турпотока из Китая в Россию в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник в интервью РИА Новости выразил уверенность в росте числа китайских туристов в РФ в 2026 году.
"Уверен, что рост будет, этому способствует и безвизовый режим для поездок граждан КНР в нашу страну", - сказал дипломат, говоря о потенциальном росте турпотока из Китая в Россию на фоне введения обоюдного безвизового режима.
В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября 2026 года.
