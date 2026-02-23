Генконсул Линник: приграничный туризм России и КНР имеет большой потенциал

Решение о введении безвизового режима для российских граждан с большим позитивом встретил северо-восток Китая. На фоне роста двустороннего туристического потока Россия и КНР совершенствуют инфраструктуру пограничных переходов. Генеральный консул России в Харбине, расположенном в приграничной с РФ провинции Хэйлунцзян, Сергей Линник рассказал в интервью РИА Новости о том, как развивается транспортная взаимосвязанность приграничных регионов, что категорически нельзя делать российским туристам в Китае, а также о работе по сохранению советских военно-исторических памятников и мемориальных объектов на северо-востоке КНР.

– Одним из наиболее заметных событий прошлого года в отношениях России и Китая стало введение государствами обоюдного безвизового режима. Насколько введение безвиза повлияло на турпоток из РФ в северо-восточные регионы КНР?

– Введение Россией и Китаем взаимного безвизового режима для граждан двух стран – важная веха в развитии отношений. Наш консульский округ (генконсульства в Харбине – ред.) охватывает территории Китая, прилегающие к границе с нашей страной, и могу уверенно сказать, что решение об индивидуальном безвизе здесь встретили очень позитивно. Насколько знаю, с нетерпением ждали его и в нашей стране, особенно жители приграничных регионов России, для которых поездка "к соседям" – давно уже привычная практика, а не экзотический туристический опыт.

Что касается влияния на турпоток, то теперь к организованному групповому безвизовому туризму, который, надо заметить, был доступен раньше и продолжает сохранять актуальность, добавились индивидуальные безвизовые поездки с различными целями. Отмечаем и расширение транзитного потенциала консульского округа, прежде всего за счет последовательного развития транспортно-логистических возможностей Харбина. Тенденция роста общего пассажиропотока из России очевидна, это было особенно заметно в период новогодних праздничных дней.

– Чувствуют ли российские туристы, не владеющие китайским языком, себя комфортно, путешествуя по северо-востоку Китая?

– Такой вопрос, наверное, лучше адресовать самим туристам или туроператорам. Полагаю, что рост турпотока сам по себе свидетельствует о позитивном восприятии гостями из России уровня комфортности пребывания здесь. Со своей стороны могу подтвердить, что власти консульского округа уделяют этому вопросу самое серьезное внимание.

– Помимо наиболее очевидных направлений, таких как Харбин, какое место на северо-востоке Китая вы бы порекомендовали посетить путешественникам из России?

– Таких мест много. Например, на территории северо-восточного Китая сохранилось множество исторических объектов, имеющих отношение к периоду строительства и функционирования Китайско-Восточной железной дороги. Здесь же разворачивались события, связанные с Маньчжурской наступательной операцией советских войск и разгромом японской Квантунской армии в 1945 году, напоминанием о которых служат военные мемориалы и музеи. Этот обширный край известен также своими природными достопримечательностями.

– Наблюдает ли генконсульство рост числа происшествий с участием российских граждан на территории Китая на фоне введения безвизового режима? Какие происшествия с участием российских туристов возникают наиболее часто? Что бы вы посоветовали российским туристам, собирающимся впервые посетить провинцию Хэйлунцзян?

– В целом какого-либо значительного роста статистики происшествий с участием наших граждан не произошло. Тем не менее, стало несколько больше обращений в связи с утратой документов, удостоверяющих личность. В этой связи хотел бы призвать соотечественников внимательно относиться к обеспечению сохранности своих документов. Известно о случаях использования нашими гражданами своих загранпаспортов в качестве залога, например, в гостиницах. Это категорически недопустимо и, как показывает опыт, может приводить к весьма неприятным ситуациям. И конечно, как и везде, необходимо строго соблюдать местные законы и обычаи.

– Ожидаете ли вы заметного роста числа туристических поездок в Россию из Китая в 2026 году?

– Уверен, что рост будет. Этому способствует и безвизовый режим для поездок граждан КНР в нашу страну, о котором уже мы говорили в начале беседы. Интерес к нашей стране в консульском округе традиционно высок, в том числе со стороны прибывающих сюда многочисленных туристов из других регионов Китая. Приграничный туризм имеет существенный потенциал развития.

– Говоря о потенциальном росте турпотока между нашими странами, в частности, между пограничными регионами, готова ли инфраструктура к приему большего числа путешественников?

– Знаю, что совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок. Ряд проектов находится в стадии реализации. Например, близится к завершающему этапу строительство международной канатной дороги между двумя самыми близкими на российско-китайской границе крупными населенными пунктами – городами Благовещенском и Хэйхэ. Наряду с наземным сообщением развивается и авиационная доступность консульского округа: открыто прямое воздушное сообщение Харбина с семью российскими городами.

– На северо-востоке КНР есть большое количество захоронений советских воинов, погибших при освобождении Китая. Как сегодня развивается сотрудничество с китайской стороной по сохранению военно-исторических памятников и мемориальных объектов?

– Действительно, на территории нашего консульского округа находятся 48 советских военно-мемориальных объектов, это больше половины от их общего числа во всем Китае. Тридцать девять их них расположены в провинции Хэйлунцзян, девять – в городском округе Хулун-Буир (Автономный район Внутренняя Монголия). Поэтому регулярное их посещение, осмотр состояния и организация в случае необходимости работ по ремонту и благоустройству – одно из важных и ответственных направлений нашей повседневной деятельности. Занимаемся этим совместно с представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, которое действует при посольстве России в Пекине.