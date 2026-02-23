В Китае раскритиковали односторонние пошлины США

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Односторонние пошлины США нарушают как международные торгово-экономические правила, так и внутреннее законодательство Штатов, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.

"Мы обратили внимание на решение Верховного суда США по делу о таможенных пошлинах и проводим всестороннюю оценку его содержания и влияния", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "Китай последовательно выступает против всех форм повышения пошлин в одностороннем порядке и неоднократно подчеркивал, что в торговый войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда".

"Односторонние меры США, такие как "взаимные" пошлины и "фентаниловые" пошлины, нарушают как международные торгово-экономические правила, так и внутреннее законодательство США, они также не отвечают интересам ни одной из сторон".

В минувшую пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.