В Китае раскритиковали односторонние пошлины США - РИА Новости, 23.02.2026
05:50 23.02.2026
В Китае раскритиковали односторонние пошлины США
в мире
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
китай
в мире, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае раскритиковали односторонние пошлины США

Китай обвинил США в нарушении международных торгово-экономических правил

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Односторонние пошлины США нарушают как международные торгово-экономические правила, так и внутреннее законодательство Штатов, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
"Мы обратили внимание на решение Верховного суда США по делу о таможенных пошлинах и проводим всестороннюю оценку его содержания и влияния", - говорится в заявлении ведомства.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США
Вчера, 04:13
Отмечается, что "Китай последовательно выступает против всех форм повышения пошлин в одностороннем порядке и неоднократно подчеркивал, что в торговый войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда".
"Односторонние меры США, такие как "взаимные" пошлины и "фентаниловые" пошлины, нарушают как международные торгово-экономические правила, так и внутреннее законодательство США, они также не отвечают интересам ни одной из сторон".
В минувшую пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
В субботу Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США
22 февраля, 17:58
 
В миреСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
