Китай призвал США отменить односторонние пошлины
Китай призвал США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 23.02.2026
Китай призвал США отменить односторонние пошлины
Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР, комментируя решение... РИА Новости, 23.02.2026
Китай призвал США отменить односторонние пошлины
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР, комментируя решение Верховного суда США.
В пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства.
Факты доказали, подчеркнули в минкоммерции КНР, что сотрудничество выгодно Китаю и США, в то время как конфронтация вредит обеим странам.
"Мы также обратили внимание на то, что США готовят альтернативные меры, включая торговые расследования, в попытке сохранить дополнительные пошлины, введенные в отношении их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы", - добавили в министерстве.