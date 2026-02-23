Китай призвал США отменить односторонние пошлины

Факты доказали, подчеркнули в минкоммерции КНР, что сотрудничество выгодно Китаю и США, в то время как конфронтация вредит обеим странам.

"Мы также обратили внимание на то, что США готовят альтернативные меры, включая торговые расследования, в попытке сохранить дополнительные пошлины, введенные в отношении их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы", - добавили в министерстве.