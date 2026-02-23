Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT

"Для Украины этот шаг создает неопределенность в критический момент... Украинские официальные лица говорят, что им нужно выделение средств к этой весне, чтобы избежать бюджетного дефицита", - говорится в публикации издания.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.