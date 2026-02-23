Рейтинг@Mail.ru
Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kiev-2076239476.html
Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT
Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2026
Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT
Выделение финансовых средств Европой Киеву застопорилось в критический для него момент, пишет газета New York Times. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:25:00+03:00
2026-02-23T17:25:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260223/vengriya-2076236657.html
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, петер сийярто
В мире, Украина, Киев, Европа, Петер Сийярто
Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT

NYT: европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Выделение финансовых средств Европой Киеву застопорилось в критический для него момент, пишет газета New York Times.
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Вчера, 17:06
"Для Украины этот шаг создает неопределенность в критический момент... Украинские официальные лица говорят, что им нужно выделение средств к этой весне, чтобы избежать бюджетного дефицита", - говорится в публикации издания.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Вчера, 16:54
 
В миреУкраинаКиевЕвропаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала