Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет NYT

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Выделение финансовых средств Европой Киеву застопорилось в критический для него момент, пишет газета New York Times.
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Для Украины этот шаг создает неопределенность в критический момент... Украинские официальные лица говорят, что им нужно выделение средств к этой весне, чтобы избежать бюджетного дефицита", - говорится в публикации издания.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.