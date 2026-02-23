Рейтинг@Mail.ru
В "МТС банке" рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kiberbezopasnost-2076168167.html
В "МТС банке" рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку
В "МТС банке" рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку - РИА Новости, 23.02.2026
В "МТС банке" рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку
Если сотрудник банка в России совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, ему выдают желтую карточку, однако это не наказание, а... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:19:00+03:00
2026-02-23T07:19:00+03:00
россия
мтс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20260219/veb-2075504981.html
https://ria.ru/20250628/sberbank-2025987961.html
https://ria.ru/20260219/tsb-2075503725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мтс, общество
Россия, МТС, Общество
В "МТС банке" рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку

Сотрудники "МТС банка" получают желтые карточки за нарушение кибербезопасности

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Если сотрудник банка в России совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, ему выдают желтую карточку, однако это не наказание, а предупреждение, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"Если сотрудник совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, мы ему выдаем желтую карточку. Но при этом это не служит наказанием, это скорее предупреждение. Мы рассматриваем это, как некий опыт и даем возможность исправить свои ошибки", - сказал он в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности Банка России.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВЭБ: Россия входит в топ-5 стран по развитию технологий кибербезопасности
19 февраля, 15:29
По словам Зуева, система дисциплинарных взысканий и объяснительных воспринимается сотрудниками негативно, а концепция "безопасность с человеческим лицом" создает доверие и единомыслие.
"Во-первых, желтые карточки помогают избежать страха, потому что сотрудник знает, если он ошибется, это нормально. И, следовательно, в первую очередь мы снимаем страх наказания. Это уже располагает его к компании. Люди готовы помогать и активно участвовать в защите кибербезопасности", - добавил Зуев.
Во-вторых, благодаря такому методу сотрудник понимает, что сделал не так. И после чего в банке ему дают возможность выступать в качестве "героя", который приобрел опыт, рассказал он.
"Получается трансформация мышления из "я виноватый, а вдруг меня накажут" в состояние, когда сотрудники становятся нашими единомышленниками. Они рассказывают своим коллегам, что надо быть более бдительным и, например, не переходить по сомнительным ссылка. Так информация воспринимается более лояльно", - добавил Зуев.
Логотип Сбербанка на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов
28 июня 2025, 09:46
Он также отметил, что в результате такая тактика банка превратила сотрудников в амбассадоров безопасности, повысив их вовлечённость и готовность поддерживать защитные меры.
"За полгода количество инцидентов сократилось вдвое, а уровень лояльности сотрудников возрос: они открыто сообщают о ошибках, получая помощь и развитие, а не наказание", - заключил представитель банка.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦБ назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
19 февраля, 15:24
 
РоссияМТСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала