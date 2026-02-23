В Белом доме заметили журналиста Такера Карлсона

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Журналист Такер Карлсон был замечен в Белом доме, сообщает журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.
"Такер Карлсон замечен в Белом доме", - написал Шерман в соцсети X.
Карлсон, который уже длительное время является сторонником президента США Дональда Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби. В ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.
