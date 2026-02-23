Каллас рассказала, чему должна отдать приоритет Украина

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас высказала в понедельник мнение, что Украина должна отдать приоритет восстановлению собственной экономической инфраструктуры, а не нефтепровода "Дружба".
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба"
"Я не могу винить украинцев, за то, что они восстанавливают (собственную - ред.) энергетическую инфраструктуру. Они ставят в приоритет своих людей,.. а не трубопровод ("Дружба" - ред.), по которому дешевая нефть поступает в другие страны", - заявила Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. Сама Каллас ранее на фоне вето Венгрии заявляла, что обсуждение 20-го пакета санкций состоится в понедельник, однако прогресс по этому вопросу маловероятен.