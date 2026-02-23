Рейтинг@Mail.ru
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
20:31 23.02.2026
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС назвала уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение якобы РИА Новости, 23.02.2026
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине

Каллас назвала отправную точку Европы для переговоров с Россией по Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС назвала уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение якобы похищенных украинских детей отправной точкой ЕС для переговоров с Россией по Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
США и Иран опасно приближаются к войне, заявила Каллас
Вчера, 19:35
"У Европы есть чёткий и законный интерес к тому, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России: уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей - это не завышенные требования. Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чём мы хотим с ней говорить", - сказала она.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Вчера, 18:40
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзВладимир Мединский
 
 
