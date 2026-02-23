Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС назвала уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение якобы похищенных украинских детей отправной точкой ЕС для переговоров с Россией по Украине.