Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что ситуация в северной Сирии создаёт риски возможного перемещения террористов в...
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что ситуация в северной Сирии создаёт риски возможного перемещения террористов в сторону Европы после ослабления контроля над лагерями, где содержатся боевики ИГ*.
"В северной Сирии
внезапная смена власти нарушила безопасность лагерей, где содержатся боевики ИГ*. Это создаёт новые риски, такие как возможное перемещение террористов в сторону Европы
. Сегодня министры обсудили, как ЕС
может способствовать программам реабилитации и реинтеграции. Мы также изучим дополнительную поддержку сирийским женщинам и детям, покидающим лагеря. В сотрудничестве с Дамаском
в качестве сопредседателя ЕС предложит использовать глобальную коалицию для координации этих усилий", - сказала она.
Сирийские СМИ 17 февраля сообщили о переводе сотен жителей лагеря "Аль-Хол", в котором содержатся члены террористической организации ИГ*, в лагерь в городе Ахтарин к северу от Алеппо
.
Газета Financial Times 19 февраля сообщила, что более 24 тысяч заключенных лагеря "Аль-Холь" "тихо исчезли" после перехода этой территории под контроль сирийского правительства.
Курдские формирования "Сирийские демократические силы
" ("СДС") 20 января объявили о выводе своих подразделений из лагеря "Аль-Холь", обвинив международное сообщество в нежелании решать проблему тысяч террористов ИГ* из нескольких десятков государств.
Лагерь Аль-Холь, созданный в 2019 году, считался крупнейшим и наиболее проблемным объектом, связанным с наследием террористической группировки ИГ*. После уничтожения ИГ* в Сирии в лагере проживали более 70 тысяч человек - женщины и дети боевиков, а также лица, которых считали связанными с экстремистскими структурами. Как рассказал РИА Новости представитель курдской автономии Абдельсалам Ахмад, к середине ноября 2025 года в Аль-Холе оставались уже 27 тысяч человек - граждане 42 государств.
* Террористическая организация, запрещенная в России