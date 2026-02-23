Рейтинг@Mail.ru
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
19:58 23.02.2026
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что ситуация в северной Сирии создаёт риски возможного перемещения террористов в... РИА Новости, 23.02.2026
2026
Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас

Каллас: ситуация в северной Сирии создает риски перемещения террористов в Европу

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что ситуация в северной Сирии создаёт риски возможного перемещения террористов в сторону Европы после ослабления контроля над лагерями, где содержатся боевики ИГ*.
"В северной Сирии внезапная смена власти нарушила безопасность лагерей, где содержатся боевики ИГ*. Это создаёт новые риски, такие как возможное перемещение террористов в сторону Европы. Сегодня министры обсудили, как ЕС может способствовать программам реабилитации и реинтеграции. Мы также изучим дополнительную поддержку сирийским женщинам и детям, покидающим лагеря. В сотрудничестве с Дамаском в качестве сопредседателя ЕС предложит использовать глобальную коалицию для координации этих усилий", - сказала она.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки
19 февраля, 06:01
Сирийские СМИ 17 февраля сообщили о переводе сотен жителей лагеря "Аль-Хол", в котором содержатся члены террористической организации ИГ*, в лагерь в городе Ахтарин к северу от Алеппо.
Газета Financial Times 19 февраля сообщила, что более 24 тысяч заключенных лагеря "Аль-Холь" "тихо исчезли" после перехода этой территории под контроль сирийского правительства.
Курдские формирования "Сирийские демократические силы" ("СДС") 20 января объявили о выводе своих подразделений из лагеря "Аль-Холь", обвинив международное сообщество в нежелании решать проблему тысяч террористов ИГ* из нескольких десятков государств.
Лагерь Аль-Холь, созданный в 2019 году, считался крупнейшим и наиболее проблемным объектом, связанным с наследием террористической группировки ИГ*. После уничтожения ИГ* в Сирии в лагере проживали более 70 тысяч человек - женщины и дети боевиков, а также лица, которых считали связанными с экстремистскими структурами. Как рассказал РИА Новости представитель курдской автономии Абдельсалам Ахмад, к середине ноября 2025 года в Аль-Холе оставались уже 27 тысяч человек - граждане 42 государств.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирийский военный возле города Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
19 февраля, 11:36
 
В миреСирияЕвропаКайя КалласЕвросоюзИсламское государство*Сирийские демократические силы
 
 
