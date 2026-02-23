Террористы с севера Сирии могут переместиться в Европу, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что ситуация в северной Сирии создаёт риски возможного перемещения террористов в сторону Европы после ослабления контроля над лагерями, где содержатся боевики ИГ*.

Лагерь Аль-Холь, созданный в 2019 году, считался крупнейшим и наиболее проблемным объектом, связанным с наследием террористической группировки ИГ*. После уничтожения ИГ* в Сирии в лагере проживали более 70 тысяч человек - женщины и дети боевиков, а также лица, которых считали связанными с экстремистскими структурами. Как рассказал РИА Новости представитель курдской автономии Абдельсалам Ахмад, к середине ноября 2025 года в Аль-Холе оставались уже 27 тысяч человек - граждане 42 государств.