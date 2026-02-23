Рейтинг@Mail.ru
США и Иран опасно приближаются к войне, заявила Каллас
19:35 23.02.2026
США и Иран опасно приближаются к войне, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Соединенные Штаты и Иран опасно приближаются к военному столкновению,... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
иран
сша
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
иран
сша
Новости
в мире, иран, сша, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
В мире, Иран, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Соединенные Штаты и Иран опасно приближаются к военному столкновению, предупредив о рисках возможной эскалации.
"Соединённые Штаты и Иран опасно приближаются к войне. Окно для дипломатии очень узкое, и, конечно, у нас есть множество опасений по поводу Ирана <…>, но любое военное вмешательство чревато трудноконтролируемыми последствиями", - сказала она.
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
В мире Иран США Кайя Каллас Дональд Трамп Евросоюз
 
 
