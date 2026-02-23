США и Иран опасно приближаются к войне, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Соединенные Штаты и Иран опасно приближаются к военному столкновению, предупредив о рисках возможной эскалации.

"Соединённые Штаты и Иран опасно приближаются к войне. Окно для дипломатии очень узкое, и, конечно, у нас есть множество опасений по поводу Ирана <…>, но любое военное вмешательство чревато трудноконтролируемыми последствиями", - сказала она.

Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.