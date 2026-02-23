Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
18:40 23.02.2026 (обновлено: 19:57 23.02.2026)
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС. РИА Новости, 23.02.2026
евросоюз, в мире, россия, кайя каллас, венгрия, санкции, санкции в отношении россии, нефтепровод "дружба"
Евросоюз, В мире, Россия, Кайя Каллас, Венгрия, Санкции, Санкции в отношении России, Нефтепровод "Дружба"
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС

Каллас заявила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 человек

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС.
"Мы <...> приняли решение о сокращении представительства России при Европейском союзе до 40 человек", — сказала она.
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Вчера, 15:02
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Вчера, 15:02
Тем временем, как утверждает Каллас, блок продолжает работу над 20-м пакетом санкций против Москвы. Ранее в понедельник страны-участницы не смогли прийти к согласию по этому вопросу: вето наложила Венгрия.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве не раз подчеркивали, что подобные односторонние действия незаконны, а Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих странах, которые их вводили, постоянно звучали мнения об их неэффективности.
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Вчера, 16:54
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Вчера, 16:54
 
ЕвросоюзВ миреРоссияКайя КалласВенгрияСанкцииСанкции в отношении РоссииНефтепровод "Дружба"
 
 
