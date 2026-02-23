Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС

Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" . В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.