https://ria.ru/20260223/kallas-2076250586.html
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:40:00+03:00
2026-02-23T18:40:00+03:00
2026-02-23T19:57:00+03:00
евросоюз
в мире
россия
кайя каллас
венгрия
санкции
санкции в отношении россии
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_98a53c2a760825fbdac5dc6e72e4629b.jpg
https://ria.ru/20260223/kallas-2076220892.html
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_96765ff606ae8d828f3488d96b615efd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, кайя каллас, венгрия, санкции, санкции в отношении россии, нефтепровод "дружба"
Евросоюз, В мире, Россия, Кайя Каллас, Венгрия, Санкции, Санкции в отношении России, Нефтепровод "Дружба"
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Каллас заявила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 человек
БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС.
"Мы <...> приняли решение о сокращении представительства России
при Европейском союзе до 40 человек", — сказала она.
Тем временем, как утверждает Каллас
, блок продолжает работу над 20-м пакетом санкций против Москвы. Ранее в понедельник страны-участницы не смогли прийти к согласию по этому вопросу: вето наложила Венгрия
.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. С начала спецоперации ЕС
ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве не раз подчеркивали, что подобные односторонние действия незаконны, а Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих странах, которые их вводили, постоянно звучали мнения об их неэффективности.