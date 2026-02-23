https://ria.ru/20260223/kallas-2076250440.html
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас
Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.02.2026
россия
