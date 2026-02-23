Рейтинг@Mail.ru
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 23.02.2026 (обновлено: 18:41 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kallas-2076250440.html
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас
Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:38:00+03:00
2026-02-23T18:41:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
кайя каллас
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_826:178:2303:1009_1920x0_80_0_0_aa8001268120bd19b3c0cc44c65aa613.jpg
https://ria.ru/20260223/kallas-2076250586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_820:144:2422:1346_1920x0_80_0_0_922ac119ea544c42fabacba796f3313b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, кайя каллас, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Кайя Каллас, Санкции в отношении России
ЕС не достиг согласия по новым санкциям против России, заявила Каллас

Каллас: ЕС не достиг согласия по 20-му пакету санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"К сожалею, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций… Но работа продолжается", - сказала она по итогам встречи глав МИД ЕС.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Вчера, 18:40
 
РоссияЕвросоюзВ миреКайя КалласСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала