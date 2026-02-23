Рейтинг@Mail.ru
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 23.02.2026 (обновлено: 16:10 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kallas-2076220892.html
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом - РИА Новости, 23.02.2026
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции перед встречей глав МИД стран ЕС призвала добиваться сокращения численности армии России,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:02:00+03:00
2026-02-23T16:10:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
кайя каллас
евросоюз
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076221696_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_13b600281b7dd0e917aae65f58adc71a.jpg
https://ria.ru/20260222/medvedev-2076103464.html
https://ria.ru/20260223/zapad-2076160952.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076221696_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_790620844b75637c5107ba2bb597eec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, кайя каллас, евросоюз, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Евросоюз, Мария Захарова
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом

Каллас не знает, насколько сильно хочет сократить российскую армию

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirГлава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции перед встречей глав МИД стран ЕС призвала добиваться сокращения численности армии России, однако не смогла назвать, о каких конкретно ограничениях идет речь.
"Проблема в том, что при ограничении армии Украины должны быть введены ограничения и для армии России", — сказала она.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе
22 февраля, 17:34
На вопрос журналиста о том, каких конкретно ограничений российской армии будет добиваться ЕС, глава евродипломатии ответила, что это вопрос "не к ней". Каллас добавила, что этот пункт требует обсуждения.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к Москве, которые включают сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних стран.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не станет веком золотой дипломатии для Европейского континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас
Вчера, 03:45
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковКайя КалласЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала