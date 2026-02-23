https://ria.ru/20260223/kallas-2076220892.html
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом - РИА Новости, 23.02.2026
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции перед встречей глав МИД стран ЕС призвала добиваться сокращения численности армии России,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:02:00+03:00
2026-02-23T15:02:00+03:00
2026-02-23T16:10:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
кайя каллас
евросоюз
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076221696_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_13b600281b7dd0e917aae65f58adc71a.jpg
https://ria.ru/20260222/medvedev-2076103464.html
https://ria.ru/20260223/zapad-2076160952.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076221696_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_790620844b75637c5107ba2bb597eec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, кайя каллас, евросоюз, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Евросоюз, Мария Захарова
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Каллас не знает, насколько сильно хочет сократить российскую армию