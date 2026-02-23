Главы МИД около 20 стран осудили рост контроля Израиля на Западном берегу

Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото

© AP Photo / Oded Balilty Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Главы МИД около 20 стран, а также генеральные секретари Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили решения Израиля, направленные на расширение контроля над Западным берегом реки Иордан, говорится в их совместном заявлении, текст которого распространил МИД Турции.

"Мы самым решительным образом осуждаем ряд недавних решений Израиля , которые вводят радикальное расширение незаконного контроля над Западным берегом. Эти изменения предусматривают переклассификацию палестинских земель в так называемые "государственные земли" Израиля, ускорение незаконной поселенческой деятельности и дальнейшее укрепление израильской администрации", - говорится в заявлении.

Авторы документа заявили, что израильские поселения и решения, направленные на их развитие, являются "грубым нарушением международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН и консультативное заключение Международного суда от 2024 года". По их оценке, такие шаги направлены на изменение ситуации "на местах" и продвижение " де-факто аннексии, а также подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе, включая 20-пунктный план по Газе".

В заявлении содержится призыв к правительству Израиля немедленно отменить принятые решения, выполнить международные обязательства и воздержаться от действий, способных изменить правовой и административный статус оккупированных палестинских территорий. Министры также призвали положить конец насилию со стороны поселенцев в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности.

Отдельно подчеркивается важность сохранения исторического и правового статус-кво в Иерусалиме и его святых местах, особенно в период священного месяца Рамадан. В документе отмечается особая роль Хашимитского попечительства в этом вопросе и выражается осуждение нарушений статус-кво.

Кроме того, министры призвали Израиль перечислить удержанные налоговые поступления Палестинской администрации в соответствии с Парижским протоколом, отметив, что эти средства жизненно необходимы для обеспечения базовых услуг населению Газы и Западного берега.