Главы МИД около 20 стран осудили рост контроля Израиля на Западном берегу

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Главы МИД около 20 стран, а также генеральные секретари Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили решения Израиля, направленные на расширение контроля над Западным берегом реки Иордан, говорится в их совместном заявлении, текст которого распространил МИД Турции.
"Мы самым решительным образом осуждаем ряд недавних решений Израиля, которые вводят радикальное расширение незаконного контроля над Западным берегом. Эти изменения предусматривают переклассификацию палестинских земель в так называемые "государственные земли" Израиля, ускорение незаконной поселенческой деятельности и дальнейшее укрепление израильской администрации", - говорится в заявлении.
Авторы документа заявили, что израильские поселения и решения, направленные на их развитие, являются "грубым нарушением международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН и консультативное заключение Международного суда от 2024 года". По их оценке, такие шаги направлены на изменение ситуации "на местах" и продвижение " де-факто аннексии, а также подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе, включая 20-пунктный план по Газе".
В заявлении содержится призыв к правительству Израиля немедленно отменить принятые решения, выполнить международные обязательства и воздержаться от действий, способных изменить правовой и административный статус оккупированных палестинских территорий. Министры также призвали положить конец насилию со стороны поселенцев в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности.
Отдельно подчеркивается важность сохранения исторического и правового статус-кво в Иерусалиме и его святых местах, особенно в период священного месяца Рамадан. В документе отмечается особая роль Хашимитского попечительства в этом вопросе и выражается осуждение нарушений статус-кво.
Кроме того, министры призвали Израиль перечислить удержанные налоговые поступления Палестинской администрации в соответствии с Парижским протоколом, отметив, что эти средства жизненно необходимы для обеспечения базовых услуг населению Газы и Западного берега.
В заключение участники подтвердили приверженность достижению справедливого и прочного мира на основе решения о создании двух государств в границах по состоянию на 4 июня 1967 года, подчеркнув, что урегулирование израильско-палестинского конфликта является ключевым условием региональной стабильности и интеграции.