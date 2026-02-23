Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели
Хоккей
 
12:23 23.02.2026
КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели
Вратарь петербургского СКА Сергей Иванов, защитник хабаровского "Амура" Иван Мищенко и нападающий казанского "Ак Барса" Нэйтан Тодд признаны лучшими игроками... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
спорт, ска (санкт-петербург), ак барс, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Ак Барс, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели

Иванов, Мищенко и Тодд признаны лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вратарь петербургского СКА Сергей Иванов, защитник хабаровского "Амура" Иван Мищенко и нападающий казанского "Ак Барса" Нэйтан Тодд признаны лучшими игроками 23-й недели сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Иванову 21 год. Он признан лучшим вратарем в четвертый раз в карьере. Голкипер вместе со СКА одержал победы в двух матчах недели, в которых принял участие, сыграв на ноль против уфимского "Салавата Юлаева" (4:0) и московского ЦСКА (3:0). Он отразил все 64 броска, нанесенные по его воротам.
Мищенко признан лучшим защитником впервые. 30-летний россиянин набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в четырех встречах с показателем полезности "+4". Также он записал на свой счет девять силовых приемов, шесть блокированных бросков и два перехвата.
Тодд признан лучшим нападающим во второй раз в карьере. Канадец совершил 5 результативных действий (3+2) в трех играх с показателем полезности "+4". В матче против тольяттинской "Лады" (4:2) 30-летний хоккеист стал автором победной шайбы. В активе форварда также один силовой прием и два блокированных броска.
В пятый раз лучшим новичком признан 21-летний нападающий СКА Матвей Поляков. Он набрал 2 очка (1+1) в трех играх, а также по одному разу совершил силовой прием, отбор шайбы и блокировку броска.
