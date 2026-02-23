КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели

Мищенко признан лучшим защитником впервые. 30-летний россиянин набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в четырех встречах с показателем полезности "+4". Также он записал на свой счет девять силовых приемов, шесть блокированных бросков и два перехвата.