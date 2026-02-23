Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов, пишет издание New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.
"Президент Трамп сказал советникам, что, если дипломатия или первоначальная атака США не приведут к тому, что Иран откажется от своей ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, направленной на отстранение лидеров этой страны от власти", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями в американском правительстве.
США уже зарабатывают на войне с Ираном
22 февраля, 08:00
Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, Трамп склоняется к нанесению ограниченного удара по Ирану, чтобы показать властям страны, что сделка с США - наилучший вариант развития событий, отметили собеседники издания.
При этом военные источники сообщили изданию, что группа авианосца USS Gerald Ford уже прошла в Средиземное море на пути на Ближний Восток и вскоре окажется у берегов Израиля.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Ранее президент Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00