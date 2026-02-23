Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 23.02.2026 (обновлено: 15:36 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/iran-2076224453.html
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT - РИА Новости, 23.02.2026
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:35:00+03:00
2026-02-23T15:36:00+03:00
в мире
иран
сша
средиземное море
дональд трамп
аббас аракчи
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2075982075.html
https://ria.ru/20260221/tramp-2075875133.html
иран
сша
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, средиземное море, дональд трамп, аббас аракчи, ford motor
В мире, Иран, США, Средиземное море, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Ford Motor
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT

NYT: Трамп может нанести удар по Ирану, если переговоры не принесут результатов

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов, пишет издание New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.
"Президент Трамп сказал советникам, что, если дипломатия или первоначальная атака США не приведут к тому, что Иран откажется от своей ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, направленной на отстранение лидеров этой страны от власти", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями в американском правительстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
22 февраля, 08:00
Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, Трамп склоняется к нанесению ограниченного удара по Ирану, чтобы показать властям страны, что сделка с США - наилучший вариант развития событий, отметили собеседники издания.
При этом военные источники сообщили изданию, что группа авианосца USS Gerald Ford уже прошла в Средиземное море на пути на Ближний Восток и вскоре окажется у берегов Израиля.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Ранее президент Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00
 
В миреИранСШАСредиземное мореДональд ТрампАббас АракчиFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала