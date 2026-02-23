https://ria.ru/20260223/iran-2076195030.html
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии
Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 23.02.2026
Багаи: Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" США как акт агрессии
ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп
, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану
, заявил, что рассматривает такую возможность.
"Я думаю, что нет такого понятия как ограниченный удар. Акт агрессии и останется актом агрессии. Любое государство будет реагировать на акт агрессии, воспринимая это (ответные меры) как неотъемлемое право на самооборону", - сказал в ходе брифинга иранский дипломат, отвечая на вопрос об "ограниченном ударе" США
Комментируя переговоры с Вашингтоном
, Багаи подчеркнул, что основными моментами возможной договоренности по иранской ядерной программе станут снятие антииранских санкций, а также выстраивание доверия по отношению к иранской ядерной деятельности и тому, что она никогда не будет иметь военный характер.