МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии

"Я думаю, что нет такого понятия как ограниченный удар. Акт агрессии и останется актом агрессии. Любое государство будет реагировать на акт агрессии, воспринимая это (ответные меры) как неотъемлемое право на самооборону", - сказал в ходе брифинга иранский дипломат, отвечая на вопрос об "ограниченном ударе" США