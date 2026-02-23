Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 23.02.2026 (обновлено: 12:59 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/iran-2076195030.html
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии - РИА Новости, 23.02.2026
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии
Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:38:00+03:00
2026-02-23T12:59:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076137466.html
https://ria.ru/20260223/iran-2076190035.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
МИД Ирана назвал возможный "ограниченный удар" США актом агрессии

Багаи: Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" США как акт агрессии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Иран открыт к отправке урана за рубеж в рамках сделки с США, сообщили СМИ
22 февраля, 22:34
"Я думаю, что нет такого понятия как ограниченный удар. Акт агрессии и останется актом агрессии. Любое государство будет реагировать на акт агрессии, воспринимая это (ответные меры) как неотъемлемое право на самооборону", - сказал в ходе брифинга иранский дипломат, отвечая на вопрос об "ограниченном ударе" США
Комментируя переговоры с Вашингтоном, Багаи подчеркнул, что основными моментами возможной договоренности по иранской ядерной программе станут снятие антииранских санкций, а также выстраивание доверия по отношению к иранской ядерной деятельности и тому, что она никогда не будет иметь военный характер.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД
Вчера, 10:59
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала