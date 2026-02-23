Рейтинг@Mail.ru
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2026
10:59 23.02.2026
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2026
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД
Иран пока готовит текст относительно возможной сделки с США, не подтверждает информацию о возможности заключения временной сделки по атому, заявил в понедельник РИА Новости, 23.02.2026
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
аббас аракчи
стив уиткофф
мирный план сша по украине
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), аббас аракчи, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД

Багаи: Иран пока готовит текст относительно возможной сделки с США

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Иран пока готовит текст относительно возможной сделки с США, не подтверждает информацию о возможности заключения временной сделки по атому, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения", - сказал дипломат в ходе брифинга.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой
22 февраля, 13:41
Он также назвал спекуляциями различную информацию относительно переговоров с США. По его словам, утверждения о возможности заключения временной договоренности с Вашингтоном "не имеют под собой оснований".
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Следующие переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля, сообщила оманская сторона, выступающая посредником в переговорах.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
22 февраля, 19:53
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Аббас АракчиСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
