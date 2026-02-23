Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД

ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Иран пока готовит текст относительно возможной сделки с США, не подтверждает информацию о возможности заключения временной сделки по атому, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения", - сказал дипломат в ходе брифинга.
Он также назвал спекуляциями различную информацию относительно переговоров с США. По его словам, утверждения о возможности заключения временной договоренности с Вашингтоном "не имеют под собой оснований".
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Следующие переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля, сообщила оманская сторона, выступающая посредником в переговорах.
