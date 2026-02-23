Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана - РИА Новости, 23.02.2026
07:16 23.02.2026
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана - РИА Новости, 23.02.2026
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана
США вряд ли пойдут на наземную военную операцию против Ирана по иракскому сценарию, цель Вашингтона может заключаться в нанесении ударов с воздуха и моря, такое РИА Новости, 23.02.2026
в мире, сша, иран, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана

РИА Новости: полковник Сефа: США вряд ли начнут наземную операцию против Ирана

© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие. Архивное фото
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. США вряд ли пойдут на наземную военную операцию против Ирана по иракскому сценарию, цель Вашингтона может заключаться в нанесении ударов с воздуха и моря, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
22 февраля, 16:46
«
"Я не ожидаю, что США, как в Ираке, проведут наземную операцию против Ирана", - сказал Сефа.
По его мнению, стратегия США может заключаться в нанесении ударов с воздуха и моря с целью ослабить Иран и усилить свои переговорные позиции. Сефа предположил, что таким образом Вашингтон может стремиться решить в том числе вопросы, связанные с условиями будущих договоренностей и контролем над поставками нефти через Ормузский пролив.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана
21 февраля, 03:51
Эксперт также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от международной реакции, в частности от позиции Китая. По его словам, от того, удастся ли США заручиться поддержкой или нейтралитетом КНР, зависит риск расширения конфликта и его возможного выхода за региональные рамки.
Сефа подчеркнул, что прямое наземное вторжение потребовало бы значительно больших ресурсов и сопровождалось бы серьезными геополитическими последствиями, тогда как ограниченные удары позволяют сохранить управляемость эскалации.
Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном. На фоне продолжающейся переброски американских военных и техники на Ближний Восток американский лидер также отметил, что США достигнут сделки с Ираном "так или иначе".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
22 февраля, 19:13
 
