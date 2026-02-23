В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. США вряд ли пойдут на наземную военную операцию против Ирана по иракскому сценарию, цель Вашингтона может заключаться в нанесении ударов с воздуха и моря, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.