Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.