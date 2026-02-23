https://ria.ru/20260223/irak-2076227882.html
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - РИА Новости, 23.02.2026
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:11:00+03:00
2026-02-23T16:11:00+03:00
2026-02-23T17:32:00+03:00
в мире
ирак
сша
chevron
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_bf2c798c1488232da45825c6d0cb9ca3.jpg
https://ria.ru/20260223/kuba-2076164796.html
https://ria.ru/20260223/evrokomissiya-2076227648.html
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, chevron , лукойл
В мире, Ирак, США, Chevron , ЛУКОЙЛ
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Иракская Basra Oil передала Chevron управление на "Западной Курне — 2"
ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра.
"В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron
касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе.
На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США
в Ираке
Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис.
Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл
" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.
Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США.
"Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.