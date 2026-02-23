Рейтинг@Mail.ru
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 23.02.2026 (обновлено: 17:32 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/irak-2076227882.html
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - РИА Новости, 23.02.2026
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:11:00+03:00
2026-02-23T17:32:00+03:00
в мире
ирак
сша
chevron
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_bf2c798c1488232da45825c6d0cb9ca3.jpg
https://ria.ru/20260223/kuba-2076164796.html
https://ria.ru/20260223/evrokomissiya-2076227648.html
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, chevron , лукойл
В мире, Ирак, США, Chevron , ЛУКОЙЛ
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Иракская Basra Oil передала Chevron управление на "Западной Курне — 2"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра.
"В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Вчера, 05:56
На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис.
Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.
Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США.
"Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба"
Вчера, 16:04
 
В миреИракСШАChevronЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала