В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 23.02.2026
В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мирный житель в селе Новая Таволжанка и боец "Орлана" в селе Николькое Белгородской области пострадали в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
"В результате атак со стороны ВСУ ранены мирный житель и боец подразделения "Орлан". В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара беспилотника по автомобилю пострадал мужчина... В Белгородском округе в селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги", - написал Гладков на платформе Max.
Фрагмент двигателя беспилотника
В Брянской области после атаки ВСУ повреждены школа и жилой дом
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала