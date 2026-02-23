Рейтинг@Mail.ru
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
12:03 23.02.2026
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2026
россия
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

Путин с военными поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества.
В понедельник глава государства вручил "Золотые звезды" девяти Героям России, а двух военнослужащих наградил орденами Мужества.
Президент после награждения за бокалом шампанского пообщался с награжденными в неформальной обстановке.
"Поздравляю вас с госнаградами… С Днем защитника Отечества - с вашим днем", - сказал Путин, указав на собравшихся.
Судьба мира в руках этих мужчин
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
