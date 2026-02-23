https://ria.ru/20260223/geroi-2076198507.html
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:03:00+03:00
2026-02-23T12:03:00+03:00
2026-02-23T12:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076195544_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_b9682a9f9a7d2c07e8a10d5abef84b7e.jpg
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076195544_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_06590677f499a5c3660d41015f96dd6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин в Кремле поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
Путин с военными поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества