Путин поблагодарил героев спецоперации за верность присяге

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции за верность присяге и заветам многих поколений предков, которые защищали Россию.

"Благодарю вас, уважаемые товарищи, за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов, всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию - тысячелетнюю страну", - сказал Путин на торжественной церемонии награждения Героев России в Кремле.

Глава государства в День защитника Отечества в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.

Также медали "Золотая Звезда" от президента получили генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко, полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.