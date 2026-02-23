Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству - РИА Новости, 23.02.2026
11:30 23.02.2026
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству - РИА Новости, 23.02.2026
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству. РИА Новости, 23.02.2026
2026
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству

Путин на вручении наград в Кремле поблагодарил Героев России за службу Отечеству

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству.
Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
"Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас", - сказал Путин военнослужащим в ходе церемонии вручения государственных наград.
Общество Россия Владимир Путин Вооруженные силы РФ
 
 
