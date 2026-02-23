https://ria.ru/20260223/geroi-2076194024.html
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству - РИА Новости, 23.02.2026
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:30:00+03:00
2026-02-23T11:30:00+03:00
2026-02-23T11:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил Героев России за службу Отечеству
Путин на вручении наград в Кремле поблагодарил Героев России за службу Отечеству