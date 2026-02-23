Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 23.02.2026 (обновлено: 11:36 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/geroi-2076192521.html
Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами
Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами - РИА Новости, 23.02.2026
Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами
Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:19:00+03:00
2026-02-23T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами

Путин назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО.
Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
"Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами - настоящие патриоты России", - сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Судьба мира в руках этих мужчин
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинДень защитника ОтечестваВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала