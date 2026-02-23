https://ria.ru/20260223/germaniya-2076253701.html
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
Школьник пострадал в результате нападения с ножом в коррекционной школе в городе Бреттен, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе... РИА Новости, 23.02.2026
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
