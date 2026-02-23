Рейтинг@Mail.ru
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом - РИА Новости, 23.02.2026
19:06 23.02.2026
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом
Школьник пострадал в результате нападения с ножом в коррекционной школе в городе Бреттен, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе... РИА Новости, 23.02.2026
В Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом

Bild: в Германии в коррекционной школе ученик пострадал из-за нападения с ножом

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Школьник пострадал в результате нападения с ножом в коррекционной школе в городе Бреттен, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на правоохранителей.
"Вскоре после 8 утра (10 утра мск) было сообщено об инциденте в школе Песталоцци в Бреттене в Баден-Вюртемберге. Один человек пострадал... Школа Песталоцци - коррекционная, ее посещают около 120 детей", - сообщил газете представитель полиции.
Согласно информации издания, пострадавший - ученик этой школы, как и напавший на него 13-летний подросток. По предварительной информации, нападение было совершено с помощью ножа, нападавший сбежал, однако был задержан спустя два часа за городом. Пострадавший мальчик получил легкие травмы.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Экс-начальник генштаба Германии назвал положение Украины крайне критическим
Заголовок открываемого материала