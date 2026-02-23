Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Результаты земельных выборов в Германии, которые пройдут в этом году, могут произвести эффект "взрывающейся бомбы", нельзя даже исключать вероятность новых досрочных парламентских выборов из-за усиления позиций правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), такое мнение РИА Новости высказал германский политолог Александр Рар через год после выборов в немецкий бундестаг.

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля 2025 года. Победу на них с 28,5% голосов одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС). Второе место заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%) и " Левая партия " (8,8%).

"Вероятность преждевременных, досрочных выборов в Германии большая. Результаты земельных выборов, особенно в восточной Германии, в этом году могут произвести эффект взрывающейся бомбы", - заявил Рар

По мнению политолога, канцлер Фридрих Мерц будет стоять перед выбором: запретить самую влиятельную партию в Германии, АдГ, на что его подталкивает "зелено-левый" мейнстрим, или согласиться на сотрудничество с АдГ.

"АдГ во власти вызовет протесты и саботаж со стороны левых сил и "глубинного государства", что может парализовать политику в Германии. А запрет АдГ приведет к сворачиванию демократии в стране, что тоже ослабит политику Германии", - отметил политолог.

Согласно его оценке, избиратели хотят видеть во главе Германии правое правительство, этого же требует "дух времени". Но поскольку ХДС/ХСС по морально-политическим соображениям не может идти на коалицию с АдГ, консервативной партии Мерца приходится искать союз с левыми партиями - в основном с СДПГ, которая в правящей коалиции "тянет" все правительство на левые позиции.

"Внутри правительства Мерца нет единства, ХДС/ХСС и СДПГ постоянно спорят о принципах, часто просто по мелочам. Это вызывает блокаду правительства и негодование избирателей, как справа, так и слева", - подчеркнул Рар.

Политолог также отметил, что у правительства Мерца нет прочного большинства в парламенте. При голосовании по важным, "судьбоносным" вопросам, Мерцу нужны голоса оппозиционной партии "Зеленые", в некоторых случаях и партии "Левых".

"Выходит, что все системные партии, несмотря на их идейные разногласия, все равно вынуждены сходится каждый раз, чтобы противостоять АдГ. Последняя усиливает свои позиции и в рейтинге партий уже занимает первое место", - резюмировал Рар.