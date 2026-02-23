Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 23.02.2026 (обновлено: 14:26 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/germaniya-2076199915.html
Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии
Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии - РИА Новости, 23.02.2026
Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии
Результаты земельных выборов в Германии, которые пройдут в этом году, могут произвести эффект "взрывающейся бомбы", нельзя даже исключать вероятность новых... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:10:00+03:00
2026-02-23T14:26:00+03:00
в мире
германия
баден-вюртемберг
рейнланд-пфальц
александр рар
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001093766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d06dd6c2e91453716f6acf29ce6d4cf4.jpg
https://ria.ru/20260222/dmitriev-2076080200.html
https://ria.ru/20260222/import-2076042391.html
https://ria.ru/20260222/evropa-2076037528.html
германия
баден-вюртемберг
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001093766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5ebb173881ed7fe7bce706567b0a6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, баден-вюртемберг, рейнланд-пфальц, александр рар, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Александр Рар, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Немецкий политолог оценил вероятность досрочных выборов в Германии

Рар: досрочные парламентские выборы в Германии не исключены из-за усиления АдГ

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Результаты земельных выборов в Германии, которые пройдут в этом году, могут произвести эффект "взрывающейся бомбы", нельзя даже исключать вероятность новых досрочных парламентских выборов из-за усиления позиций правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), такое мнение РИА Новости высказал германский политолог Александр Рар через год после выборов в немецкий бундестаг.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля 2025 года. Победу на них с 28,5% голосов одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Второе место заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%) и "Левая партия" (8,8%).
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев
22 февраля, 13:50
"Вероятность преждевременных, досрочных выборов в Германии большая. Результаты земельных выборов, особенно в восточной Германии, в этом году могут произвести эффект взрывающейся бомбы", - заявил Рар.
По мнению политолога, канцлер Фридрих Мерц будет стоять перед выбором: запретить самую влиятельную партию в Германии, АдГ, на что его подталкивает "зелено-левый" мейнстрим, или согласиться на сотрудничество с АдГ.
"АдГ во власти вызовет протесты и саботаж со стороны левых сил и "глубинного государства", что может парализовать политику в Германии. А запрет АдГ приведет к сворачиванию демократии в стране, что тоже ослабит политику Германии", - отметил политолог.
Согласно его оценке, избиратели хотят видеть во главе Германии правое правительство, этого же требует "дух времени". Но поскольку ХДС/ХСС по морально-политическим соображениям не может идти на коалицию с АдГ, консервативной партии Мерца приходится искать союз с левыми партиями - в основном с СДПГ, которая в правящей коалиции "тянет" все правительство на левые позиции.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
22 февраля, 05:50
"Внутри правительства Мерца нет единства, ХДС/ХСС и СДПГ постоянно спорят о принципах, часто просто по мелочам. Это вызывает блокаду правительства и негодование избирателей, как справа, так и слева", - подчеркнул Рар.
Политолог также отметил, что у правительства Мерца нет прочного большинства в парламенте. При голосовании по важным, "судьбоносным" вопросам, Мерцу нужны голоса оппозиционной партии "Зеленые", в некоторых случаях и партии "Левых".
"Выходит, что все системные партии, несмотря на их идейные разногласия, все равно вынуждены сходится каждый раз, чтобы противостоять АдГ. Последняя усиливает свои позиции и в рейтинге партий уже занимает первое место", - резюмировал Рар.
В 2026 году пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) пяти федеральных земель: Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов будут иметь последствия, выходящие далеко за пределы данных земель и способные существенно повлиять на политический ландшафт в стране.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Лидер АдГ заявила, что мир в Европе возможен только при участии России
22 февраля, 03:27
 
В миреГерманияБаден-ВюртембергРейнланд-ПфальцАлександр РарФридрих МерцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала