Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана
01:15 23.02.2026
Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:15:00+03:00
2026-02-23T01:15:00+03:00
Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.
"Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Иран готов к любому развитию переговоров с США, заявил президент
Вчера, 21:23
Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.
По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.
Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.
"Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
Вчера, 19:13
 
Заголовок открываемого материала