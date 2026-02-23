Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.

"Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана , чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х

Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.

По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.

Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке , а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.

"Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт.