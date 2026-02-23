https://ria.ru/20260223/frantsiya-2076213726.html
Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия
Французская правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула правительству вотум недоверия из-за несогласия с РИА Новости, 23.02.2026
ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула правительству вотум недоверия из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.
"Мы выдвигаем вотум недоверия", - говорится в заявлении
фракции партии в соцсети X.
Правые недовольны тем, что правительство принято многолетнюю стратегию без голосования в парламенте. В партии также утверждают, что она может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.
"Национальное объединение" считает, что такая энергетическая политика "ускоряет развитие нестабильных источников энергии, лжет по поводу атомной энергетики и создает большой риск для государственных финансов", передает телеканал BFMTV.
Этот вотум с большой вероятностью будет отклонен, поскольку левые партии традиционно не поддерживают инициативы правых, а Социалистическая партия, голоса которой могут стать решающими, заявила, что не будет голосовать за выражение кабмину недоверия, сообщает телеканал.