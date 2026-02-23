Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия

ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула правительству вотум недоверия из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.

"Мы выдвигаем вотум недоверия", - говорится в заявлении фракции партии в соцсети X.

Правые недовольны тем, что правительство принято многолетнюю стратегию без голосования в парламенте. В партии также утверждают, что она может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.

"Национальное объединение" считает, что такая энергетическая политика "ускоряет развитие нестабильных источников энергии, лжет по поводу атомной энергетики и создает большой риск для государственных финансов", передает телеканал BFMTV.