Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия
13:51 23.02.2026
Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия
Французская правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула правительству вотум недоверия из-за несогласия с
в мире, марин ле пен, франция
Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия

Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия из-за энергетической стратегии

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула правительству вотум недоверия из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.
"Мы выдвигаем вотум недоверия", - говорится в заявлении фракции партии в соцсети X.
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Заявление депутата ЕП о России вызвало переполох во Франции
Вчера, 12:44
Правые недовольны тем, что правительство принято многолетнюю стратегию без голосования в парламенте. В партии также утверждают, что она может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.
"Национальное объединение" считает, что такая энергетическая политика "ускоряет развитие нестабильных источников энергии, лжет по поводу атомной энергетики и создает большой риск для государственных финансов", передает телеканал BFMTV.
Этот вотум с большой вероятностью будет отклонен, поскольку левые партии традиционно не поддерживают инициативы правых, а Социалистическая партия, голоса которой могут стать решающими, заявила, что не будет голосовать за выражение кабмину недоверия, сообщает телеканал.
Флаг франции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Опрос показал неодобрение французами поставок оружия Украине
22 февраля, 17:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
