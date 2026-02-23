Словакия прекратила поставки электроэнергии на Украину

БРАТИСЛАВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
"С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она ее не получит", — сказал он в видеообращении в Facebook*.
Это распоряжение он озвучил на встрече с главой оператора системы передачи электроэнергии SEPS, которую анонсировал накануне. Фицо подчеркивал, что страна имеет право ответить таким образом на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия лишилась поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
