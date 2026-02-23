Рейтинг@Mail.ru
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
09:50 23.02.2026 (обновлено: 09:51 23.02.2026)
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года, указав на то, что Владимир Зеленский должен... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
финляндия
в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато, финляндия
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Финляндия
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией

Мема: восстановление Украины в границах 1991 года является чистой утопией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года, указав на то, что Владимир Зеленский должен уважать волю русскоязычного населения, проголосовавшего на референдуме за воссоединение с Россией.
"Зеленский несколько раз пытался напрямую втянуть НАТО в конфликт, желая атаковать резиденцию президента (РФ Владимира - ред.) Путина или запустить дроны в Польшу, чтобы спровоцировать ответ НАТО. Он также заявил, что хочет вернуть территории, чтобы восстановить границы 1991 года, что является чистой утопией. Русскоязычное население проголосовало за присоединение к России на референдуме, и он должен уважать их волю", - написал Мема в соцсети Х.
Политик отметил, что Зеленский не хочет идти на уступки и лишь тянет время для перевооружения Европы.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОФинляндия
 
 
