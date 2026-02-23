https://ria.ru/20260223/finlyandiya-2076180485.html
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией - РИА Новости, 23.02.2026
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года, указав на то, что Владимир Зеленский должен... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T09:50:00+03:00
2026-02-23T09:50:00+03:00
2026-02-23T09:51:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260223/nato-2076177758.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато, финляндия
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Финляндия
Финский политик назвал восстановление Украины в границах 1991 года утопией
Мема: восстановление Украины в границах 1991 года является чистой утопией