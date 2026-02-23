МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Франции нужно выйти из ЕС после заявления депутата Европарламента Томаша Здеховского о России, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он отреагировал на пост парламентария о том, что если Венгрия заблокирует санкции против Москвы, то нужно заморозить средства, которые ей выделяет ЕС, и приостановить избирательные права в союзе.
"Он идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идешь в направлении того, чего хочет ЕС, в противном случае твой голос не имеет значения !…" — говорится в публикации.
Филиппо призвал покинуть ЕС и освободить Францию.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
