Министр обороны Украины сделал заявление о мобилизации

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о том, что в стране планируется реформа мобилизации, об этом он написал в Telegram-канале.
"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации", — рассказал он.
Федоров утверждает, что ведомство готовит некое "системное решение", однако он не привел никаких деталей.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.