ЕС может рассмотреть передачу российских активов Киеву, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз может вновь рассмотреть возможность использования российских активов в интересах Украины в связи с блокировкой Венгрией кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.