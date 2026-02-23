Рейтинг@Mail.ru
15:50 23.02.2026 (обновлено: 18:01 23.02.2026)
ЕК призвала Венгрию не блокировать кредит для Украины
Европейская комиссия призывает Венгрию выполнить свои обязательства и не блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 23.02.2026
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
ЕК призвала Венгрию не блокировать кредит для Украины

Пиньо: Венгрия должна выполнить свои обязательства и согласовать кредит Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Европейская комиссия призывает Венгрию выполнить свои обязательства и не блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Европейский совет согласовал предоставление кредита Украине при единственном условии — три государства-члена не будут участвовать в программе финансово. Сейчас это условие выполнено, и поэтому мы ожидаем, что все лидеры выполнят свои обязательства; их невыполнение, безусловно, является или будет являться нарушением принципа лояльного сотрудничества", - ответила она на вопрос, какова будет реакция ЕС если Венгрия будет блокировать этот кредит.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Киев просит у ЕК помощь с поставками нефти в Словакию и Венгрию, пишут СМИ
22 февраля, 18:27
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". В среду он также заявлял, что венгерская сторона в ответ на шантаж Киева в связи с транзитом нефти остановила поставки дизеля Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Двадцать шестого ноября 2025 года МВФ заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину
19 февраля, 16:37
 
