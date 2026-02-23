ЕК призвала Венгрию не блокировать кредит для Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Европейская комиссия призывает Венгрию выполнить свои обязательства и не блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.