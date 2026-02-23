Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание, на котором главным камнем преткновения станет Украина.
Помимо блокирования Венгрией и, возможно, Словакией 20-го пакета антироссийских санкций, Будапешт также собирается препятствовать утверждению выделения Киеву кредита в 90 миллиардов евро, саботирует обсуждение присоединения Украины к Евросоюзу и любые проекты по совместной европейской военной поддержке.
Несмотря на то, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас все последнее время пыталась нарисовать картину "объединившегося вокруг Украины" Запада, это мнимое единство уже открыто трещит по швам: деньги на оружие для Киева у Брюсселя закончились, а страны не готовы снова открывать кошельки, как и собственные оружейные склады. Вашингтон все более прохладно относится как к Украине, так и к европейским союзникам по НАТО, а о полноценном членстве в ЕС для Украины уже не говорят даже ее ближайшие европейские союзники из стран Балтии.
Второй не менее провальной для Брюсселя темой станет Ближний Восток, где ЕС в последние годы полностью растерял влияние как в урегулировании палестино-израильского конфликта, так и в иранском досье и сирийском урегулировании. На прошлой неделе поездка в США на заседание Совета мира по Газе представителя Еврокомиссии вызвала резкую критику в странах Евросоюза, которые заявили, что столицы не давали ЕК полномочий на самовольное участие в подобном мероприятии. В связи с этим Комиссии пришлось оправдываться и заявлять, что представитель отправился просто в качестве наблюдателя, а не с целью признания своим участием новой инициативы Дональда Трампа.
Еще одним событием, которое, безусловно войдет в министерскую повестку в понедельник, стало решение Верховного суда США по признанию незаконными пошлин, введенных американским президентом. ЕС сначала заявил, что изучит это решение и надеется на снижение несправедливых тарифов, однако потом призвал американские власти объясниться по дальнейшим шагам.
Ожидается, что министерская встреча начнется в 10.15 утра по местному времени (12.15 мск).