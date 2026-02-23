Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2026
01:25 23.02.2026
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 23.02.2026
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины
Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание, на котором главным камнем преткновения станет Украина. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание, на котором главным камнем преткновения станет Украина.
Помимо блокирования Венгрией и, возможно, Словакией 20-го пакета антироссийских санкций, Будапешт также собирается препятствовать утверждению выделения Киеву кредита в 90 миллиардов евро, саботирует обсуждение присоединения Украины к Евросоюзу и любые проекты по совместной европейской военной поддержке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
01:20
Несмотря на то, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас все последнее время пыталась нарисовать картину "объединившегося вокруг Украины" Запада, это мнимое единство уже открыто трещит по швам: деньги на оружие для Киева у Брюсселя закончились, а страны не готовы снова открывать кошельки, как и собственные оружейные склады. Вашингтон все более прохладно относится как к Украине, так и к европейским союзникам по НАТО, а о полноценном членстве в ЕС для Украины уже не говорят даже ее ближайшие европейские союзники из стран Балтии.
Второй не менее провальной для Брюсселя темой станет Ближний Восток, где ЕС в последние годы полностью растерял влияние как в урегулировании палестино-израильского конфликта, так и в иранском досье и сирийском урегулировании. На прошлой неделе поездка в США на заседание Совета мира по Газе представителя Еврокомиссии вызвала резкую критику в странах Евросоюза, которые заявили, что столицы не давали ЕК полномочий на самовольное участие в подобном мероприятии. В связи с этим Комиссии пришлось оправдываться и заявлять, что представитель отправился просто в качестве наблюдателя, а не с целью признания своим участием новой инициативы Дональда Трампа.
Еще одним событием, которое, безусловно войдет в министерскую повестку в понедельник, стало решение Верховного суда США по признанию незаконными пошлин, введенных американским президентом. ЕС сначала заявил, что изучит это решение и надеется на снижение несправедливых тарифов, однако потом призвал американские власти объясниться по дальнейшим шагам.
Ожидается, что министерская встреча начнется в 10.15 утра по местному времени (12.15 мск).
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Обернулась расплатой". СМИ раскрыли, что произошло в ЕС из-за России
Вчера, 17:14
 
В миреУкраинаБрюссельКиевКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
