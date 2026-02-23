Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание, на котором главным камнем преткновения станет Украина.

Еще одним событием, которое, безусловно войдет в министерскую повестку в понедельник, стало решение Верховного суда США по признанию незаконными пошлин, введенных американским президентом. ЕС сначала заявил, что изучит это решение и надеется на снижение несправедливых тарифов, однако потом призвал американские власти объясниться по дальнейшим шагам.