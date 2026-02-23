https://ria.ru/20260223/evrosojuz-2076167470.html
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 23.02.2026
