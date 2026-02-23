Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
07:09 23.02.2026
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого - РИА Новости, 23.02.2026
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 23.02.2026
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России мороженого на 107,7 тысячи евро против 41,9 тысячи в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился в 2,6 раза в годовом выражении.
При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).
