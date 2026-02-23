Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса

ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и последующий за ним хаос.

Макрон 10 февраля заявил, что Европа будет "сметена" через пять лет, если ничего не предпринять на фоне вызовов, с которыми она сталкивается.