Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса - РИА Новости, 23.02.2026
16:25 23.02.2026
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса
Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и последующий за ним хаос. РИА Новости, 23.02.2026
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса

ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и последующий за ним хаос.
"Я хорошо знаю, что Европа никогда не бывает идеальной. Мы продвигаемся вперед в три этапа: первый - это, как правило, кризис, второй - это хаос, третий - недостаточно оптимальное решение, но это все же Европа", - сказал с иронией Стубб в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
Макрон 10 февраля заявил, что Европа будет "сметена" через пять лет, если ничего не предпринять на фоне вызовов, с которыми она сталкивается.
