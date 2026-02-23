https://ria.ru/20260223/evropa-2076229216.html
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса - РИА Новости, 23.02.2026
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса
Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и последующий за ним хаос. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:25:00+03:00
2026-02-23T16:25:00+03:00
2026-02-23T16:25:00+03:00
в мире
европа
финляндия
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:52:3280:1897_1920x0_80_0_0_59cef6177e406dc057941672662b17df.jpg
https://ria.ru/20260222/glazev-2076137783.html
европа
финляндия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_056576bbb4154581620db8c3c8fdb14a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, финляндия, париж, эммануэль макрон
В мире, Европа, Финляндия, Париж, Эммануэль Макрон
Финский президент признал, что Европа принимает решения в условиях хаоса
Стубб: Европа продвигается вперед через кризис и хаос