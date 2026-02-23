"Это крайне разрушительно". На Западе раскрыли план операции против России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Евросоюз отказывается от использования дипломатических инструментов в отношениях с Россией, заявил американский публицист и ученый Стивен Кинзер в эфире YouTube-канала.
"Худшим последствием переворота на Украине стало разрушение этой страны и гибель тысяч украинцев. <…> Думаю, Запад послал России сигнал, что больше не хочет иметь с ней дела, и что России нужно искать других партнеров в сфере безопасности. Это крайне разрушительно — и в этом не было необходимости. Хотелось бы верить, что ситуация на Украине заставит европейские страны пересмотреть свой подход к вопросам безопасности, но, похоже, никаких признаков этого нет. Интересно, что теперь Европа, по сути, осталась сама по себе, пытаясь восполнить пробел, оставленный США", — отметил он.
При этом Кинзер обвинил европейских лидеров в отказе от мирного диалога с Россией.
"Я все еще с трудом понимаю, о чем думают некоторые мои друзья, например, в Германии. Они считают, что им нужно ввести воинский призыв, укреплять автобаны, чтобы по ним могли ездить танки. А если ты предлагаешь, что разговор с противником стал бы хорошим способом снизить вероятность войны, тебя воспринимают как сторонника умиротворения. <…> Дипломатия — не полезный инструмент международных отношений — и если вы в это верите, то фактически разрушаете саму идею международного сотрудничества", — пояснил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
