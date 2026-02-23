Экс-начальник генштаба Германии назвал положение Украины крайне критическим

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Положение Украины в военном плане крайне критическое, переговоры необходимо рассматривать как возможность для киевского режима избежать военного поражения, следует из письма, направленного всем миссиям в Брюсселе евродепутатом Михаэлем фон дер Шуленбургом и бывшим начальником генштаба ФРГ Харальдом Куятом.

"Пока западные руководители будут считать, что смогут поставить Россию на колени, бесконечно продлевая войну, переговоры будут невозможны. Эта вера также опасна", - добавляется в документе.