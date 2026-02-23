БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Положение Украины в военном плане крайне критическое, переговоры необходимо рассматривать как возможность для киевского режима избежать военного поражения, следует из письма, направленного всем миссиям в Брюсселе евродепутатом Михаэлем фон дер Шуленбургом и бывшим начальником генштаба ФРГ Харальдом Куятом.
"Положение Украины крайне критическое", - говорится в документе.
Авторы письма считают, что, учитывая нынешнюю военную ситуацию, переговоры следует рассматривать как возможность для Украины избежать военного поражения, что предполагает фундаментальное изменение подхода к украинскому правительству и РФ.
"Пока западные руководители будут считать, что смогут поставить Россию на колени, бесконечно продлевая войну, переговоры будут невозможны. Эта вера также опасна", - добавляется в документе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах РФ и США по урегулированию украинского кризиса, 18 февраля заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.