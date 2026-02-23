Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/es-2076226429.html
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что поддерживает потенциальный саммит между РФ, США и Украиной, и ему "плевать", кто будет участвовать от Европы в РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:52:00+03:00
2026-02-23T15:52:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
ксавье беттель
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
https://ria.ru/20260223/orban-2076225729.html
https://ria.ru/20260223/sanktsii-2076223680.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, ксавье беттель, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Россия, США, Европа, Ксавье Беттель, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине

Глава МИД Люксембурга: мне плевать, кто будет на возможном саммите по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что поддерживает потенциальный саммит между РФ, США и Украиной, и ему "плевать", кто будет участвовать от Европы в такой встрече, но Евросоюз должен принять в ней участие.
"Каждая возможная встреча, на которой может быть достигнуто прекращение огня, важна для нас… Будет обсуждаться будущее Европы, но нас не будет за столом переговоров?" - сказал Беттель перед началом в Брюсселе встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
Вчера, 15:49
"Мне плевать, кто будет за столом: (глава дипломатии ЕС) Кая (Каллас), (председатель Еврокомиссии) Урсула (фон дер Ляйен), (глава Евросовета) Антониу (Кошта), (президент Франции) Эммануэль (Макрон) или кто-то еще, я просто хочу, чтобы Европа присутствовала там", - подчеркнул министр иностранных дел.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах РФ и США по урегулированию украинского кризиса, 18 февраля заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком"
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияСШАЕвропаКсавье БеттельМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала