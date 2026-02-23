https://ria.ru/20260223/es-2076226429.html
Глава МИД Люксембурга грубо высказался о возможном саммите по Украине
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что поддерживает потенциальный саммит между РФ, США и Украиной, и ему "плевать", кто будет участвовать от Европы в РИА Новости, 23.02.2026
