ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
14:59 23.02.2026 (обновлено: 15:55 23.02.2026)
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
Брюссель намерен заморозить процесс ратификации торговой сделки с Вашингтоном, пишет Bloomberg. РИА Новости, 23.02.2026
Bloomberg: ЕС планирует заморозить ратификацию торгового соглашения с США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Брюссель намерен заморозить процесс ратификации торговой сделки с Вашингтоном, пишет Bloomberg.
"Европейский союз готов заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США и добивается от администрации президента Дональда Трампа более подробной информации о новой программе по пошлинам", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме после решения Верховного суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
Вчера, 15:23
Так, основные политические группы в Европарламенте заявляют, что приостановят законодательную работу по утверждению документа в понедельник, отмечает издание.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. В решении указывается, что исключительным правом по введению таких торговых рестрикций обладает конгресс.
В середине января работу над соглашением между Евросоюзом и Штатами приостановили из-за угроз главы Белого в адрес Гренландии. Позднее некоторые европейские лидеры высказались за одобрение сделки, после того как Трамп пообещал не забирать остров силовым путем.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
