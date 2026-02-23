https://ria.ru/20260223/es-2076220678.html
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
Брюссель намерен заморозить процесс ратификации торговой сделки с Вашингтоном, пишет Bloomberg. РИА Новости, 23.02.2026
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС планирует заморозить ратификацию торгового соглашения с США